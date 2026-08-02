Минобороны отчиталось об ударе по резервуару с горючим в Одессе

Кроме того, по данным ведомства, были поражены морской буксир в порту Николаева, переоборудованный для обеспечения ВСУ, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество. Удары нанесли при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников.