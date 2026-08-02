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Минобороны отчиталось об ударе по резервуару с горючим в Одессе

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли удар по резервуару с горючим в порту Одессы. Объект использовался для обеспечения ВС Украины, заявили в российском Минобороны.

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли удар по резервуару с горючим в порту Одессы. Объект использовался для обеспечения ВС Украины, заявили в российском Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, были поражены морской буксир в порту Николаева, переоборудованный для обеспечения ВСУ, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество. Удары нанесли при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников.

Об аналогичных ударах Минобороны по объектам в Одессе и Николаеве отчитывалось вчера. За прошедшую ночь, как сообщали в ведомстве, силы ПВО уничтожили 635 беспилотников ВСУ. Дроны сбили над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

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