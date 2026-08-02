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Москвич ел мухоморы для роста мышц и попал в реанимацию

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли спортсмена, потерявшего сознание во время утренней пробежки из-за употребления ядовитых грибов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Источник: Аргументы и факты

Москвич принимал порошок и капсулы из мухоморов для улучшения эмоционального фона и наращивания мышц. Во время пробежки у него нарушилась координация, он потерял сознание и очнулся уже в реанимации.

Еще одна пациентка поступила в больницу после приема мухоморов в надежде улучшить память. Обоих пациентов удалось спасти. Медики напоминают, в порошке мухоморов содержатся яды — мусцимол и иботеновая кислота, которые негативно влияют на нервную систему и работу мозга, доказанной пользы для здоровья нет.

До этого в Калининградской области 15 летний подросток отравился сушеными мухоморами и потерял сознание.