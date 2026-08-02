Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом

Житель Санкт-Петербурга приобрел квартиру и обнаружил, что в ней живет еще один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина купил недвижимость за 8 млн рублей, а также потратился на ремонт. После окончания работ к петербуржцу приехал пожилой человек и показал документ о возможности бессрочного права проживания в квартире.
Как оказалось, право на проживание пенсионер получил еще в эпоху приватизации, когда уступил свою долю в квартире другому собственнику. Предыдущий владелец жилья посоветовал покупателю «просто подружиться» с дедушкой и жить с ним. После этого он перестал отвечать на звонки.
Полицейские отказались помогать пострадавшему, аргументировав это тем, что юридически правда на стороне пожилого человека, так что даже через суд выгнать его из квартиры не выйдет.
В Mash рекомендуют во время покупки квартиры, которая была приватизирована, заказывать архивную справку по форме № 9, чтобы избежать подобных ситуаций.
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