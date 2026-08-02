Петербуржец купил квартиру за 8 млн с «вечным» жильцом

Как оказалось, право на проживание пенсионер получил еще в эпоху приватизации, когда уступил свою долю в квартире другому собственнику. Предыдущий владелец жилья посоветовал покупателю «просто подружиться» с дедушкой и жить с ним. После этого он перестал отвечать на звонки.