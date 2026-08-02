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В Хабаровском крае катер врезался в лодку, один человек погиб

В акватории Амура произошло столкновение катера с резиновой лодкой, в результате которого погиб человек.

В акватории Амура произошло столкновение катера с резиновой лодкой, в результате которого погиб человек.

Трагедия случилась ночью 2 августа в районе пристани города Амурска Хабаровского края.

«По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер», — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Лодка опрокинулась, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Остальных пассажиров на берег доставило судно, проходившее мимо.

Доследственную проверку проводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ход ее проведения контролирует надзорное ведомство.