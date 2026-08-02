Стали известны подробности ДТП с участием фуры «Деловых Линий» в Иркутске

IrkutskMedia, 2 августа. Стали известны подробности ДТП с фурой на улице Сурнова в Иркутске. Авария произошла сегодня около полуночи в Куйбышевском округе города.
Как сообщает ГУ МВД России по региону, по предварительной информации, 42-летний водитель тягача Mercedes-Benz не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения.
Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составили шесть административных материалов, в том числе за повреждение дорожных сооружений.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.