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Стали известны подробности ДТП с участием фуры «Деловых Линий» в Иркутске

Водитель большегруза не справился с управлением.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 августа. Стали известны подробности ДТП с фурой на улице Сурнова в Иркутске. Авария произошла сегодня около полуночи в Куйбышевском округе города.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, по предварительной информации, 42-летний водитель тягача Mercedes-Benz не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении мужчины составили шесть административных материалов, в том числе за повреждение дорожных сооружений.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.