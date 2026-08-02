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Стало известно о последствиях атак ВСУ на Саратовскую область

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадали несколько жителей многоквартирного дома.

Саратов минувшей ночью подвергся атаке беспилотников. Под удар попал многоквартирный дом — пострадали несколько жильцов. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил информацию и сообщил, что медики работают на месте.

Детали о разрушениях и масштабах повреждений пока не раскрываются.

Ночью 2 августа Саратовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. Ранее сообщалось о двух погибших. Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.

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