Стало известно о последствиях атак ВСУ на Саратовскую область

Саратов минувшей ночью подвергся атаке беспилотников. Под удар попал многоквартирный дом — пострадали несколько жильцов. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил информацию и сообщил, что медики работают на месте.
Детали о разрушениях и масштабах повреждений пока не раскрываются.
Ночью 2 августа Саратовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. Ранее сообщалось о двух погибших. Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.
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