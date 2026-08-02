Стало известно о последствиях атак ВСУ на Саратовскую область

Ночью 2 августа Саратовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. Ранее сообщалось о двух погибших. Силы ПВО за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников над 13 регионами.