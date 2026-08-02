Один человек погиб при столкновении катера с лодкой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае один человек погиб при столкновении катера и резиновой лодки. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Авария произошла 2 августа около 02:00 на реке Амур в районе пристани города Амурска. Лодка с пятью отдыхающими направлялась от озера Падали в сторону города, когда в нее врезался катер. В результате опрокидывания лодки один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
Остальных четырех человек подобрало проходившее мимо судно и доставило на берег. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и контролирует доследственную проверку.
Немногим ранее Следственный комитет начал проверку после затопления прогулочного катера на Москве-реке. Четыре пассажира оказались в воде, но их удалось спасти. По предварительным данным, погибших в результате происшествия не было.