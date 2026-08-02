Один человек погиб при столкновении катера с лодкой в Хабаровском крае

Авария произошла 2 августа около 02:00 на реке Амур в районе пристани города Амурска. Лодка с пятью отдыхающими направлялась от озера Падали в сторону города, когда в нее врезался катер. В результате опрокидывания лодки один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.