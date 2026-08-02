В Ленобласти спасатели нашли заблудившихся в лесу детей

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Назия у лесного озера. Трое школьников отправились на рыбалку, однако не смогли самостоятельно выбраться из леса.
На поиски были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Детей удалось оперативно обнаружить.
Как уточнили в МЧС, медицинская помощь школьникам не потребовалась.
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