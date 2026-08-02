Пожар на горе в районе Сукко разошелся на площади более гектара

Напомним, информация о задымлении в районе горы Экономическая поступило на пульт краевого лесопожарного центра около 20:20 1 августа. К месту происшествия выехали лесопожарные бригады. Они выяснили, что возгорание началось в труднодоступной местности. Дойти до очагов можно только пешком.