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Пожар на горе в районе Сукко разошелся на площади более гектара

Дойти до места возгорания можно только пешком.

Источник: Краевой лесопожарный центр

В районе Сукко под Анапой бушует лесной пожар в районе горы Экономическая. Горит лес. Сотрудники краевого лесопожарного центра боролись с огнем всю ночь.

К утру 2 августа распространение огня удалось локализовать на примерной площади 1,2 гектара.

«На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара», — рассказали в центре.

Напомним, информация о задымлении в районе горы Экономическая поступило на пульт краевого лесопожарного центра около 20:20 1 августа. К месту происшествия выехали лесопожарные бригады. Они выяснили, что возгорание началось в труднодоступной местности. Дойти до очагов можно только пешком.