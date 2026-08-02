Под Волгоградом парень украл у крестной золото на 300 тысяч рублей

54-летняя женщина пустила крестника пожить на несколько дней в июне. После его отъезда она обнаружила, что из шкатулки пропали золотые изделия. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Женщина сразу заподозрила гостя и обратилась в полицию.