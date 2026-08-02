Несколько человек пострадали после удара ВСУ по многоэтажке в Саратове

Несколько человек пострадали после атаки БПЛА на многоквартирный дом в Саратове. Власти пообещали начать восстановление здания в ближайшее время, а жильцов временно разместить в безопасных местах. О последствиях удара сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.