Катер врезался в лодку с отдыхающими на реке Амур, один человек погиб

Катер врезался в лодку с пятью отдыхавшими на реке Амур в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Авария произошла 2 августа около 02:00 по местному времени (19:00 мск 1 августа) в районе пристани города Амурска. По предварительным данным, резиновая лодка с пятью людьми следовала от озера Падали в сторону Амурска, когда в нее врезался катер.
После столкновения лодка опрокинулась. Один из находившихся на борту мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров доставило на берег проходившее рядом судно.
— Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки, — передает Telegram-канал ведомства.
До этого катер с людьми врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пассажиры. Северо-западная прокуратура на транспорте провела проверку по факту случившегося.