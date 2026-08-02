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Белгород и Белгородский округ атакованы ракетами

Оперативный штаб Белгородской области проинформировал о ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Белгород и Белгородский округ атакованы ракетами со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом проинформировал оперативный штаб Белгородской области.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточняется в официальном сообщении оперштаба, размещенном в канале на платформе «Макс».

Согласно заявлению оперативного штаба, в настоящее время профильные службы уточняют данные о нанесенном ущербе и последствиях атаки.

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