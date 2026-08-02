Белгород и Белгородский округ атакованы ракетами со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом проинформировал оперативный штаб Белгородской области.
«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточняется в официальном сообщении оперштаба, размещенном в канале на платформе «Макс».
Согласно заявлению оперативного штаба, в настоящее время профильные службы уточняют данные о нанесенном ущербе и последствиях атаки.
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