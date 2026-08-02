Два человека утонули за один день в Свердловской области

За минувшие сутки на уральских водоемах зарегистрировали два происшествия на водных объектах. Как рассказали в региональном МЧС, тело мужчины 1 августа нашли и извлекли из воды на акватории реки Мостовой в Верхней Пышме.
Еще одного погибшего мужчину обнаружили на акватории озера Исеть в Среднеуральске. обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.
«По обоим происшествиям проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
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