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Два человека утонули за один день в Свердловской области

Тела мужчин обнаружили в озере Исеть и реке Мостовой.

Источник: Аргументы и факты

За минувшие сутки на уральских водоемах зарегистрировали два происшествия на водных объектах. Как рассказали в региональном МЧС, тело мужчины 1 августа нашли и извлекли из воды на акватории реки Мостовой в Верхней Пышме.

Еще одного погибшего мужчину обнаружили на акватории озера Исеть в Среднеуральске. обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.

«По обоим происшествиям проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

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