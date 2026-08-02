Воют сирены. Беспилотная опасность в Прикамье 2 августа 2026: что известно

Утром в воскресенье, 2 августа 2026 года в Пермском крае ввели «Беспилотную опасность». В Перми и Березниках объявили план «Ковёр», закрыт аэропорт Большое Савино, в разных городах региона раздался гул сирен. Последние новости о «Беспилотной опасности» в Прикамье, — в материале сайта perm.aif.ru.
Беспилотная опасность.
Режим «Беспилотная опасность» введён в Прикамье утром 2 августа, сообщило региональное Министерство территориальной безопасности в 9:24. Все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. Граждан просили быть внимательными и не поддаваться панике.
В Перми через час после объявления тревоги зазвучали сирены. Наши читатели сообщили, что сигнал был слышен в нескольких районах краевой столицы.
Режим «Ковёр».
Режим «Ковёр» был объявлен на территории Пермского края 2 августа 2026 года в 9:47, проинформировало краевое ГУ МЧС. Радиус действия — 100 км. В 10:37 режим «Ковёр» объявлен в Березниках, радиус 50 км. Читатели сообщают о звуках сирен в Кудымкаре, Соликамске, Березниках, Губахе, Добрянке, Кунгуре, Сукснуне.
Ограничения полётов.
Росавиация 2 августа 2026 года в 10:20 сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По состоянию на 11:35 сервис онлайн-табло пермского аэропорта информировал о задержке вылетов пяти рейсов в Москву, Сургут, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх (Египет). Задерживается прилёт шести авиарейсов из Москвы, Сургута, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха, Антальи (Турция).
Обстановка в Свердловской области.
В соседнем с Пермским краем регионе режим «Беспилотная опасность» был введён 2 августа 2026 года в 10:00. Граждан просили сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться подальше от окон. В 11:10 Росавиация сообщила о введении временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Самой массированной атаке БПЛА Пермский край подвергся 29 и 30 июля 2026 года. Тогда за 2 дня над регионом было уничтожено 53 беспилотника.