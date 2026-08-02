Воют сирены. Беспилотная опасность в Прикамье 2 августа 2026: что известно

В соседнем с Пермским краем регионе режим «Беспилотная опасность» был введён 2 августа 2026 года в 10:00. Граждан просили сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться подальше от окон. В 11:10 Росавиация сообщила о введении временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.