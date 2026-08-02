В результате теракта в центре Москвы погибли три человека

Вечером 1 августа в центре Москвы произошел теракт, есть погибшие и раненые. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, взрыв произошел в помещении ресторана на Кудринской площади.
«1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — заявили в НАК.
Уточняется, что 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.