В США выявили редкий вирус, от которого нет вакцины

В Нью-Йорке (США) выявлен первый случай заражения редким и смертельно-опасным вирусом Бурбон. Об этом сообщил журнал People.
Вирус обнаружили у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Мужчина работал во дворе, но вскоре обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). После этого у него начались сильные боли и слабость. Американца экстренно доставили в больницу.
Вирус Бурбон, впервые обнаруженный в 2014 году в одноименном округе штата Канзас, продолжает распространяться по территории США. Сегодня случаи заражения встречаются от Среднего Запада до Восточного побережья. Болезнь проявляется целым букетом неприятных симптомов: от высокой температуры и ломоты в теле до тошноты и сыпи. Ученые полагают, что переносчиками вируса выступают клещи. Ситуация осложняется тем, что эффективных лекарств или вакцин против него пока не создали, а выявить инфекцию на ранних стадиях бывает крайне непросто.
Ранее во Франции впервые выявили локальный вирус чикунгунья. Если раньше все случаи заражения вирусом возникали после поездок в эндемичные страны, то теперь подтверждено первое локальное заражение, что означает, что чикунгунья начала распространяться непосредственно внутри материковой Франции.
Читайте также: в Финляндии выявили первый случай заражения африканской чумой свиней.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.