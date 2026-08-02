В США выявили редкий вирус, от которого нет вакцины

Вирус Бурбон, впервые обнаруженный в 2014 году в одноименном округе штата Канзас, продолжает распространяться по территории США. Сегодня случаи заражения встречаются от Среднего Запада до Восточного побережья. Болезнь проявляется целым букетом неприятных симптомов: от высокой температуры и ломоты в теле до тошноты и сыпи. Ученые полагают, что переносчиками вируса выступают клещи. Ситуация осложняется тем, что эффективных лекарств или вакцин против него пока не создали, а выявить инфекцию на ранних стадиях бывает крайне непросто.