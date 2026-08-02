Двое погибли и шестеро пострадали в лобовом ДТП под Астраханью

По предварительным данным, 47-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус под управлением 52-летнего москвича. Оба водителя погибли на месте. Пассажиры микроавтобуса — 45-летняя женщина, 51-летний мужчина и четверо детей от 12 до 17 лет — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Прокуратура региона организовала проверку и взяла ее ход под контроль.