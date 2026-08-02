Двенадцатилетняя девочка уехала к бабушке на велосипеде и исчезла в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «Спас град».
Ребенок пропал после того, как днем уехал из деревни Цибино. По словам родственников, около 16:00 девочка сообщила, что собирается навестить бабушку в Москве, однако домой не вернулась и перестала выходить на связь.
Родные предполагают, что девочка могла добраться до Москвы, однако бабушка сообщила, что внучка к ней не приезжала и связи с ней не было. Позже в Telegram-канале «Спас града» сообщили, что ребенок найден, он жив.
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