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Одна из самых массированных за год. Главное об атаке БПЛА на регионы России

В ночь на 2 августа ВСУ нанесли массированный удар по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры регионов России. В налете участвовало свыше 600 беспилотников самолетного типа. Дежурные подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку противника.

Источник: Российская газета

В ночь на 2 августа ВСУ нанесли массированный удар по объектам гражданской и транспортной инфраструктуры регионов России. В налете участвовало свыше 600 беспилотников самолетного типа. Дежурные подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку противника.

Судя по данным Минобороны, это одна из самых крупных атак ВСУ в нынешнем году. Наибольшее количество дронов за ночь было запущено 26 июня, тогда силы ПВО сбили 660 беспилотников ВСУ. Также крупный налет был отражен 24 июля — в ту ночь было уничтожен 571 украинский дрон.

Минувшей ночью главный удар противник наносил по двум направлениям — юг России, центральные регионы и Поволжье. Поздно вечером 1 августа ВСУ пытались прощупать противовоздушную оборону и запускали дроны-обманки типа «Майя», а после полночи атаковали основными силами.

Беспилотники врага шли на разных высотах и были «растянуты» по времени. К примеру, в Саратовской области угроза БПЛА была объявлена 2 августа в 02:54 по московскому времени, а отбой прозвучал лишь в 08:42. Для безопасности в аэропортах Пензы и «Гагарина» (Саратов) были введены ограничения на прием и отправление воздушных судов.

В результате налета украинские дроны-камикадзе попали в многоквартирный дом в городе Энгельс Саратовской области.

Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, два человека погибли, а остальные жильцы поврежденного дома эвакуированы. Здание обследуют специалисты МЧС. Для пострадавших в Энгельсе организована работа «горячей линии»: 8 (8453) 56−71−29 и 8 (8453) 95−42−23.

«Семье погибших будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Бусаргин.

В Самарской области из-за попадания беспилотников произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дроны противника также сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Часть БПЛА перехвачена над Подмосковьем.

На южном направлении первая волна беспилотников самолетного типа была перехвачена над Азовским и Черным морями. Дроны противника атаковали Крым, Севастополь, Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области.

Наибольший удар противник нанес по Ростовской области, где зенитчиками было перехвачено около 150 летательных аппаратов противника. Удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры в городе Каменске-Шахтинском и семи районах области.

Мобильными огневыми группами налет отражен — незначительные повреждения получил лишь элеватор в Миллеровском районе. Там из-за обломков БПЛА загорелся кабель на крыше здания, но огонь был оперативно потушен.

Всего системами ПВО в ночь с 1 на 2 августа перехвачено 635 украинских беспилотников самолетного типа.

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