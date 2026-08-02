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Крестный сын вынес золото на 300 тысяч из дома в Камышине

20-летний саратовец похитил золотые украшения на 300 тысяч рублей у своей крестной в Камышине.

В Камышине полиция задержала 20-летнего жителя Саратова, которого подозревают в краже золотых украшений у собственной крестной. Ювелирные изделия почти на 300 тысяч рублей пропали после того, как молодой человек погостил в доме женщины.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, крестник приехал к камышанке на похороны родственника и несколько дней жил в её квартире. Когда гость уехал, хозяйка обнаружила пропажу драгоценностей и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого — молодого человека задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, уголовное дело находится на этапе расследования.

Если вина саратовца будет доказана, ему грозит наказание, вплоть до лишения свободы по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о расследовании кражи велосипеда, забытого мальчишкой у магазина.