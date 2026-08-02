Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 16-летняя пассажирка

Авария произошла утром 2 августа.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Сегодня, 2 августа, утром, около 8 часов на 1290-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Бураевском районе произошло смертельное столкновение двух автомобилей.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 52-летний водитель легкового Folkswagen Polo не справился с управлением и врезался в попутный грузовик MAN. Удар был настолько сильным, что находившаяся в салоне легковушки 16-летняя пассажирка погибла сразу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины столкновения. По факту ДТП проводится проверка.