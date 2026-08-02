В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 16-летняя пассажирка

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 52-летний водитель легкового Folkswagen Polo не справился с управлением и врезался в попутный грузовик MAN. Удар был настолько сильным, что находившаяся в салоне легковушки 16-летняя пассажирка погибла сразу.