В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 16-летняя пассажирка

Сегодня, 2 августа, утром, около 8 часов на 1290-м километре федеральной трассы М-12 «Восток» в Бураевском районе произошло смертельное столкновение двух автомобилей.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, 52-летний водитель легкового Folkswagen Polo не справился с управлением и врезался в попутный грузовик MAN. Удар был настолько сильным, что находившаяся в салоне легковушки 16-летняя пассажирка погибла сразу.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины столкновения. По факту ДТП проводится проверка.