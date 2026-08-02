В Калининграде из окна жилого дома на ул. Беланова выпал ребёнок

«2 августа в 03:00 от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что на улице Беланова из окна жилого дома выпала девочка 2012 года рождения, — уточняют в ведомстве. — Ребёнок в сознании был госпитализирован в Детскую областную больницу Калининграда. Обстоятельства происшествия устанавливаются».