В Калининграде из окна жилого дома на ул. Беланова выпал ребёнок

В Калининграде на улице Беланова из окна жилого дома выпал ребенок. ЧП, как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, произошло 2 августа в районе 3 часов ночи.
«2 августа в 03:00 от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что на улице Беланова из окна жилого дома выпала девочка 2012 года рождения, — уточняют в ведомстве. — Ребёнок в сознании был госпитализирован в Детскую областную больницу Калининграда. Обстоятельства происшествия устанавливаются».
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