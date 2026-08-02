СМИ: Число погибших после взрыва в ресторане на Баррикадной выросло до пяти человек

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что целью подрыва в ресторане были гости частного мероприятия. По данным издания, банкет тщательно охранялся. По одной из версий, охранник остановил на входе женщину, которая привезла гостям коробку. Она утверждала, что внутри находится подарок, однако ее все равно решили досмотреть. В этот момент и произошел взрыв. Бомбу подорвали дистанционно.