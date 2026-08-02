СМИ: Число погибших после взрыва в ресторане на Баррикадной выросло до пяти человек

Число погибших после взрыва в ресторане Balzi Rossi в сталинской высотке на Баррикадной увеличилось до пяти человек. Еще двое человек скончались в больнице. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.
В тяжелом состоянии остаются шесть пострадавших. Врачи борются за их жизни.
Тем временем правоохранители сняли оцепление у здания, где произошел взрыв, говорится в публикации.
До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что целью подрыва в ресторане были гости частного мероприятия. По данным издания, банкет тщательно охранялся. По одной из версий, охранник остановил на входе женщину, которая привезла гостям коробку. Она утверждала, что внутри находится подарок, однако ее все равно решили досмотреть. В этот момент и произошел взрыв. Бомбу подорвали дистанционно.
Само заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».