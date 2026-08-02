Стало известно о росте жертв стрельбы в штате Айдахо в США

Число пострадавших после стрельбы в американском штате Айдахо увеличилось до семи человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти.
По последним данным, в результате атаки погибли три человека, еще семеро были госпитализированы с ранениями.
Напомним, что сегодня, 2 августа, неизвестный мужчина в очках зашел в ресторан быстрого питания In-N-Out Burger, который находится в городе Твин-Фоллс на юге Айдахо, и открыл стрельбу по посетителям из винтовки типа AR. После этого он продолжил стрелять уже на улице. Отмечается, что заведение находится на оживленной торговой площади. В момент происшествия там было сотни людей, как сообщают местные СМИ.
Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Сам стрелок погиб, его тело было найдено рядом с бургерной. При этом остается неизвестным, входит ли мужчина в число озвученных властями жертв инцидента. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника и мотивы, которые побудили его совершить преступление.
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