Стало известно о росте жертв стрельбы в штате Айдахо в США

Напомним, что сегодня, 2 августа, неизвестный мужчина в очках зашел в ресторан быстрого питания In-N-Out Burger, который находится в городе Твин-Фоллс на юге Айдахо, и открыл стрельбу по посетителям из винтовки типа AR. После этого он продолжил стрелять уже на улице. Отмечается, что заведение находится на оживленной торговой площади. В момент происшествия там было сотни людей, как сообщают местные СМИ.