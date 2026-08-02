В Курской области за сутки сбили 112 беспилотников ВСУ

Атаки повредили материальные объекты. В селе Ольховка Хомутовского района повреждены фасад и остекление автозаправочной станции, а также автомобиль. В Вишнево пострадали два жилых дома. В Рыльске разрушены фасад и остекление музыкальной школы, а также поврежден автомобиль осколками.