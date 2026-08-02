Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области за сутки сбили 112 беспилотников ВСУ

В течение суток с 9:00 1 августа до 9:00 2 августа средства противовоздушной обороны Курской области уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов ВСУ различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.

В течение суток с 9:00 1 августа до 9:00 2 августа средства противовоздушной обороны Курской области уничтожили 112 беспилотных летательных аппаратов ВСУ различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Мах.

Кроме перехвата дронов, по отселенным районам в Курской области было нанесено 70 артиллерийских ударов. Семь раз украинские беспилотники атаковали регион с использованием взрывных устройств.

В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения: 62-летний мужчина в селе Вишнево Беловского района, 68-летний мужчина в городе Рыльске и 42-летняя женщина в Курчатовском районе. Погибших нет.

Атаки повредили материальные объекты. В селе Ольховка Хомутовского района повреждены фасад и остекление автозаправочной станции, а также автомобиль. В Вишнево пострадали два жилых дома. В Рыльске разрушены фасад и остекление музыкальной школы, а также поврежден автомобиль осколками.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше