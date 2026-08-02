Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ 104 раза за сутки атаковали Белгородскую область

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в Telegram о 104 атаках украинских военных на регион за минувшие сутки.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в Telegram о 104 атаках украинских военных на регион за минувшие сутки.

Удары были направлены по территории 15 муниципалитетов, включая Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Силы противовоздушной обороны и другие подразделения региона сбили и подавили 204 беспилотника противника. Помимо дронов, враг совершил 12 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также семь раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.

В результате атак были ранены 14 человек, семь из них госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Врио губернатора подчеркнул, что погибших нет и, при необходимости, пострадавшим будет оказана дополнительная помощь.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше