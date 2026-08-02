На реке Амур катер столкнулся с лодкой, один человек погиб

Инцидент произошёл около 02:00 2 августа в районе пристани города Амурска. На акватории реки столкнулись небольшая лодка и катер. По предварительной информации, резиновое судно направлялось от озера Падали в сторону Амурска. Во время движения в него врезался другой водный транспорт.