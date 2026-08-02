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Число погибших при взрыве в ресторане в центре Москвы возросло до пяти

Число погибших при взрыве в московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади возросло до пяти человек. Об этом 2 августа сообщил источник «Известий».

Источник: Аргументы и факты

По информации собеседника, двое пострадавших при происшествии скончались в больнице.

Оцепление на территории у ресторана уже снято. Все следственные действия завершены, здание заведения посекло поражающими элементами, сообщал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что неизвестная пыталась пройти в заведение с самодельным взрывным устройством — она подозревается в совершении теракта. Вместе с ней при взрыве погибли охранник, не пустивший женщину в ресторан, и один из гостей Balzi Rossi. Сотрудники экстренно эвакуировали посетителей. Пострадали еще 19 человек. По словам очевидцев, в ресторане проходила свадьба.