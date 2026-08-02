Боролись до последнего: Число жертв взрыва в ресторане на Кудринской выросло до пяти

Напомним, взрыв произошёл 1 августа в ресторане итальянской кухни, после него начался пожар. По данным НАК, причиной стало СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Она погибла на месте, как и охранник, который отказался пустить её внутрь. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие.