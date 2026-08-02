В Петербурге школьницы на самокате сбили женщину у ТЦ

У торгового центра «Фиолент» на Ленинском проспекте произошел инцидент с участием подростков на электросамокате. Пострадавшая получила травмы, а позже конфликт между сторонами удалось решить мирным путем.
В Санкт-Петербурге две школьницы на электросамокате сбили пешехода возле ТЦ «Фиолент» на Ленинском проспекте. После столкновения подростки покинули место происшествия.
По данным 78.ru, девочки в возрасте 13 и 14 лет наехали на женщину по имени Евгения со спины. Пострадавшую доставили в больницу на улице Костюшко. Медики не обнаружили у женщины переломов, однако она получила множественные ушибы.
Позже мать одной из школьниц нашла пострадавшую, оплатила расходы на лечение, после чего стороны смогли урегулировать ситуацию без дальнейшего конфликта.