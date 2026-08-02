Пожар в промзоне Уфы начался после уничтожения беспилотника

Пожар в промышленной зоне Уфы начался после того, как над ней сбили БПЛА, ведется тушение, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», — написал Хабиров в канале на платформе «Макс».
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