Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в промзоне Уфы начался после уничтожения беспилотника

В Уфе сбили беспилотный летательный аппарат над промышленной зоной, после чего начался пожар.

Источник: РИА "Новости"

Пожар в промышленной зоне Уфы начался после того, как над ней сбили БПЛА, ведется тушение, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», — написал Хабиров в канале на платформе «Макс».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше