Под Анапой второй день тушат лесной пожар

Тревожный сигнал о задымлении со стороны леса в районе горы Экономическая поступил на пульт диспетчера Анапского участкового лесничества 1 августа. На место сразу же выдвинулись экстренные службы. Из-за сложного горного рельефа техника проехать к очагу горения не смогла. Лесопожарным бригадам Краевого лесопожарного центра пришлось пробираться к месту ЧП пешком, неся на себе необходимое оборудование.