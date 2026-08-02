Под Анапой второй день тушат лесной пожар

В анапском поселке Сукко лесные пожарные борются с огнем, охватившим труднодоступные склоны горы Экономическая. К утру 2 августа возгорание в Новороссийском лесничестве удалось локализовать, сейчас идет его полная ликвидация.
Тревожный сигнал о задымлении со стороны леса в районе горы Экономическая поступил на пульт диспетчера Анапского участкового лесничества 1 августа. На место сразу же выдвинулись экстренные службы. Из-за сложного горного рельефа техника проехать к очагу горения не смогла. Лесопожарным бригадам Краевого лесопожарного центра пришлось пробираться к месту ЧП пешком, неся на себе необходимое оборудование.
Прибыв на место, лесничие квалифицировали происшествие как лесной пожар. Всю ночь специалисты наращивали силы и вели борьбу с огнем в непростых условиях. Усилия спасателей принесли результат ранним утром 2 августа.
«В 07:30 2 августа работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1,2 гектара. На текущий момент проводится комплекс мер по полной ликвидации пожара», — сообщили в пресс-службе Краевого лесопожарного центра.
Сейчас пожарные проливают сухую подстилку и очаги тления, чтобы не допустить повторного разгорания из-за порывистого ветра. Ситуация находится под полным контролем экстренных служб.