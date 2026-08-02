В Большом Савино отменён рейса в Москву и задерживается вылет 6 рейсов

В аэропорту Большое Савино отменён рейс на Москву авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 13:30 2 августа 2026 года. Задерживаются вылеты в Сургут, Санкт-Петербург, Казань, Шарм-эль-Шейх и два авиарейса в Москву.