В Большом Савино отменён рейса в Москву и задерживается вылет 6 рейсов

Рейс на Москву отменён, ещё 6 рейсов задерживаются, информирует онлайн табло пермского аэропорта.
В аэропорту Большое Савино отменён рейс на Москву авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 13:30 2 августа 2026 года. Задерживаются вылеты в Сургут, Санкт-Петербург, Казань, Шарм-эль-Шейх и два авиарейса в Москву.
Отменён рейс «Москва-Пермь», который должен был прибыть в столицу Пермского края в 14:20. Задерживаются рейсы из Сургута, Санкт-Петербурга, Москвы, Горно-Алтайска, шарм-эль-Шейха (Египет) и Антальи (Турция).
Напомним, Росавиация 2 августа 2026 года в 10:20 сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, в Прикамье введены план «Ковёр» и объявлена «Беспилотная опасность».