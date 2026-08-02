«Алина» выманила у бабушки из Черногорска миллионы

В Черногорске 68-летняя местная жительница лишилась 1,9 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы обслуживания домофонов. Об этом сообщили в МВД Хакасии. Полицейские установили, что пенсионерке в мессенджере позвонила неизвестная с профиля «Алина» и предложила получить специальный код для открытия двери подъезда без ключа. Затем горожанке пришло СМС-сообщение с цифровым паролем, который она продиктовала собеседнице якобы для сохранения в базе. Сразу после этого потерпевшей стали массово звонить лжесотрудники портала госуслуг, Росфинмониторинга и силовых ведомств. Они убедили женщину, что ее сбережения находятся в опасности, а злоумышленники пытаются оформить на ее имя крупные займы. Для защиты средств кураторы потребовали взять встречные кредиты и перевести все деньги на «безопасные счета».Аферисты держали жертву в напряжении более двух недель. За это время пенсионерка совершила шесть транзакций на счета разных физических лиц. Общая сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона потерпевшая взяла в кредит. Когда звонки от ведомств прекратились, женщина поняла, что стала жертвой обмана.