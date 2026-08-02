В Ростовской области 17-летний мотоциклист погиб в аварии

Авария произошла вечером 1 августа в хуторе Почтовый Константиновского района. По предварительным данным, юноша на мотоцикле «Хонда» решил обогнать движущийся впереди автомобиль и столкнулся с «Ладой», которая поворачивала налево. В результате ДТП молодой человек скончался от полученных травм.