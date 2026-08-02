Во Фрунзенском районе Петербурга при пожаре погибли двое детей

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:26. Пожар произошел в трехкомнатной квартире, площадь горения составила 10 квадратных метров.
В результате происшествия погибли двое детей. Также пострадала женщина, ее госпитализировали.
Обстоятельства пожара устанавливаются.
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