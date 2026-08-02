В Ленобласти за сутки два пешехода погибли под колесами автомобилей

Первое происшествие произошло ночью в деревне Псоедь Лужского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Haval совершил наезд на 73-летнего мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте. По факту аварии возбуждено уголовное дело.