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Водителю, сбившему в Татарстане двоих пешеходов, грозит до 12 лет заключения

Один из сбитых мужчин скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Источник: Комсомольская правда

В Казани избрали меру пресечения водителю, причастному к смертельному ДТП. Авария случилась ночью, 30 июля, на участке между посёлком Кадышево и развязкой трассы М 7.

Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил двух пешеходов, которые шли по обочине, а затем покинул место происшествия. В результате один из пострадавших скончался на месте, второго доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1995 года рождения. Он не стал отрицать свою причастность к аварии и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян и к тому же не имел прав.

По факту происшествия заведено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

31 июля Приволжский районный суд Казани постановил заключить обвиняемого под стражу. Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.