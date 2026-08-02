Водителю, сбившему в Татарстане двоих пешеходов, грозит до 12 лет заключения

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1995 года рождения. Он не стал отрицать свою причастность к аварии и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян и к тому же не имел прав.