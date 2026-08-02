Водителю, сбившему в Татарстане двоих пешеходов, грозит до 12 лет заключения

В Казани избрали меру пресечения водителю, причастному к смертельному ДТП. Авария случилась ночью, 30 июля, на участке между посёлком Кадышево и развязкой трассы М 7.
Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил двух пешеходов, которые шли по обочине, а затем покинул место происшествия. В результате один из пострадавших скончался на месте, второго доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1995 года рождения. Он не стал отрицать свою причастность к аварии и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян и к тому же не имел прав.
По факту происшествия заведено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
31 июля Приволжский районный суд Казани постановил заключить обвиняемого под стражу. Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.