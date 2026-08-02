В Самарской области атакован логистический центр Wildberries

В Самарской области ночью 2 августа был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries. Как сообщал официальный телеграм-канал губернатора Вячеслава Федорищева, из-за беспилотной опасности на территории региона был введён режим «Ковер» и закрыто воздушное пространство на всех высотах. Утром глава региона написал, что «враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries».
«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — добавил он.
Тогда же официальный телеграм-канал компании Wildberries заявил о пожаре в логистичеcком центре.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — уточнили в компании.
Накануне, 31 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде, 30 июля были атакованы логистические объекты компании в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.
Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.
22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.