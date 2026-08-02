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Двух челябинцев, устроивших охоту на косуль, оштрафовали на 1 млн рублей

Осужденные пытались обжаловать приговор, но Челябинский областной суд оставил его без изменений.

Источник: dostup1.ru

Двух челябинцев, устроивших охоту на косуль, оштрафовали на 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Октябрьский районный суд вынес приговор двум жителям Челябинска по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса РФ.

В феврале 2025 года они на территории Октябрьского округа без разрешения и вне сезона охоты, передвигаясь на снегоходе, застрелили пять особей косули сибирской, тем самым причинив ущерб Министерству экологии в размере 680 тыс. рублей.

«Виновным назначен штраф в размере 550 тыс. и 580 тыс. рублей. Снегоход, ружье и карабин конфискованы в доход государства. По иску прокурора также взыскана сумма причиненного ущерба», — рассказали в прокуратуре региона.

Приговор вступил в законную силу.