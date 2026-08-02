Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Самары предупредили об опасности от продуктов горения после атаки БПЛА

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало сообщение об опасности продуктов горения в воздухе для жителей Красноярского района, где сегодня беспилотники ударили по складу Wildberries.

«Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле) обращайтесь к врачам», — сообщили в министерстве.

Минздрав дал список поликлиник, куда можно обращаться за медицинской помощью.

Если состояние резко ухудшилось, медики рекомендуют набирать «112».

«Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет», — сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше