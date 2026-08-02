Жителей Самары предупредили об опасности от продуктов горения после атаки БПЛА

«Из-за появления в воздухе продуктов горения важно следить за самочувствием. При появлении признаков отравления (головокружение, тошнота, кашель, першение в горле) обращайтесь к врачам», — сообщили в министерстве.
Минздрав дал список поликлиник, куда можно обращаться за медицинской помощью.
Если состояние резко ухудшилось, медики рекомендуют набирать «112».
«Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет», — сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. На месте происшествия работают все экстренные службы.