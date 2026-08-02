Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде тело погибшего водителя нашли на месте ДТП у ЛЭП

35-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», погиб в Советском районе Волгограда в.

35-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», погиб в Советском районе Волгограда в ДТП. Смертельная авария, как уточнили в Главке полиции, произошла накануне в микрорайоне Кирпичный, напротив дома № 2б по ул. Песчанокопская.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали его смерть. Пострадавший скончался до прибытия медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.