В Волгограде тело погибшего водителя нашли на месте ДТП у ЛЭП

35-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2115», погиб в Советском районе Волгограда в ДТП. Смертельная авария, как уточнили в Главке полиции, произошла накануне в микрорайоне Кирпичный, напротив дома № 2б по ул. Песчанокопская.