За минувшие сутки в Пермском крае ликвидированы 8 пожаров

МЧС сообщило о ликвидации 8 пожаров в Пермском крае 1 августа 2026 года.
1 августа 2026 года на территории Пермского края были ликвидированы 8 пожаров. 3 из них случились в Перми. По 1 пожару зафиксировано в Березниковском, Уинском, Лысьвенском, Карагайском и Краснокамском округах.
«На пожарах погибших и травмированных нет», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Напомним, 30 и 31 июля 2026 года в Пермском крае ликвидировали 4 лесных пожара. Они охватывали площадь в 1,69 га. Жителей региона просят при обнаружении возгорания в лесу сообщать об этом в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.
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