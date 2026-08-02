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Саратовская область приходит в себя после смертельной атаки БПЛА

В Саратовской области сегодня, 2 августа, в результате террористической атаки украинских БПЛА.

В Саратовской области сегодня, 2 августа, в результате террористической атаки украинских БПЛА погибли два человека. Об этом, как сообщает «СарИнформ», рассказал губернатор Роман Бусаргин. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помощь и поддержку со стороны властей.

В ночь на 2 августа в Саратовской области была объявлена ракетная и беспилотная опасность. По информации губернатора, при налете вражеских БПЛА была повреждена «гражданская инфраструктура» в Саратове и Энгельсе, пострадали несколько человек.

Фото сгенерировано ИИ.

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