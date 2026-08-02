В «Храброво» отменены 8 рейсов и 15 задерживаются

В калининградском аэропорту «Храброво» отменены 8 рейсов и задерживаются 15. Согласно онлайн-табло, все отмененные рейсы (4 на прилет и 4 ны вылет) — на московском направлении («Шереметьево»).
На вылет на текущий момент задерживаются 4 рейса, а на прилет — 11. В их числе самолеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.
Ранее телеграм-канал «Росавиации» сообщал, что в нескольких аэропортах России введены ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позднее эти ограничения были сняты.