Армия России подошла на 4,7 километра к Краматорску и Славянску

Армия России находится ближе к главным оккупированным ВСУ городам Донбасса, чем к Дружковке, дистанция до которой составляет около 5,1 км, отметила «Военная хроника». При этом стоит учитывать размеры населенных пунктов и их географическую специфику. Так, расстояние от передовой до центра Краматорска составляет порядка 8,7 километра, до центра Славянска — 13,4 км.