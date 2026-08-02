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В Нижегородской области пастух погиб на пастбище от удара молнии

Сотрудник сельскохозяйственного предприятия «Нива» скончался от поражения молнией, сообщает Государственная трудовая инспекция в Нижегородской области.

Сотрудник сельскохозяйственного предприятия «Нива» скончался от поражения молнией, сообщает Государственная трудовая инспекция в Нижегородской области.

Трагедия случилась 30 июля 2026-го около 13 часов у сенажной ямы в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Мужчина следил за выпасом колхозного стада. Пастуху на момент трагедии исполнилось 62 года. Около 13:00 он получил удар молнией. К пострадавшему вызвали скорую помощь, но прибывшая бригада медиков смогла лишь констатировать наступление смерти работника.

Гострудинспекция региона устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая. Ведется расследование трагедии.