В Нижегородской области пастух погиб на пастбище от удара молнии

Трагедия случилась 30 июля 2026-го около 13 часов у сенажной ямы в деревне Содомово Уренского муниципального округа. Мужчина следил за выпасом колхозного стада. Пастуху на момент трагедии исполнилось 62 года. Около 13:00 он получил удар молнией. К пострадавшему вызвали скорую помощь, но прибывшая бригада медиков смогла лишь констатировать наступление смерти работника.