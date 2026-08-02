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Животновод погиб от удара молнии в Уренском округе

Она ударила в него, когда он пас колхозное стадо.

Источник: Время

62-летний животновод ООО «Нива» получил удар молнии во время пастьбы колхозного стада у сенажной ямы в д. Содомово Уренского муниципального округа 30 июля. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Прибывшие медики констатировали смерть работника.

«Устанавливаем все причины и обстоятельства несчастного случая», — говорится в сообщении.

Ранее частный жилой дом в Богородске загорелся из-за удара молнии.

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