Животновод погиб от удара молнии в Уренском округе

62-летний животновод ООО «Нива» получил удар молнии во время пастьбы колхозного стада у сенажной ямы в д. Содомово Уренского муниципального округа 30 июля. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
Прибывшие медики констатировали смерть работника.
«Устанавливаем все причины и обстоятельства несчастного случая», — говорится в сообщении.
Ранее частный жилой дом в Богородске загорелся из-за удара молнии.
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