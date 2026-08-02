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В Иркутской области мотовоз сошел с рельсов

Причины инцидента и размер ущерба устанавливаются.

Источник: Соцсети

На станции Подкаменная в Иркутской области сошёл с рельсов мотовоз. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Утром 1 августа на главном пути станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги у мотовоза сошла с рельсов одна колёсная пара. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет, движение уже восстановлено.

Причины инцидента и размер ущерба устанавливаются. Иркутский следственный отдел на транспорте проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.